Alla guida ubriaco: patente ritirata e denuncia per un 40enne

Fermato dai carabinieri è risultato avere un tasso alcolemico di molto superiore al minimo consentito per legge

Guidava con un tasso alcolemico di 1,08, di molto superiore al massimo consentito che è di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue. Denunciato dai carabinieri di Senigallia un 40enne di Corinaldo.

L'uomo è stato controllato nel centro della città roveresca mentre era a bordo della sua Jeep. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Anche la patente gli è stata ritirata.