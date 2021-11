Ubriaco alla guida e sorpasso da brividi, ai carabinieri dice un altro nome: denunciato

Guida ubriaco e fornisce ai carabinieri un nome falso. Così è stato denunciato ieri sera dai militari della Stazione di Montemarciano un uomo di 48 anni di Corinaldo.

L’uomo, dalla guida incerta, è stato fermato a bordo della sua auto a Montemarciano dopo aver effettuato un sorpasso pericoloso. Sottoposto a test con etilometro è risultato positivo con un tasso di 1,65 g/l. Durante il controllo, inoltre, non essendo in possesso dei documenti, ha fornito il nome di un’altra persona. Con un rapido controllo i carabinieri si sono accorti dell'inganno e hanno scoperto che in realtà la sua patente era sospesa in seguito ad un provvedimento del Prefetto. Così per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, ma anche quella per sostituzione di persona e falsa attestazione a pubblico ufficiale. Inoltre è stato sanzionato per il sorpasso e per guida con patente sospesa