Prende la macchina di un suo parente e guida ubriaco: patente ritirata e denuncia

Guida ubriaco per le vie di Fabriano. Patente ritirata e denuncia in stato di libertà per un ventenne residente della cittadina. Il fatto è accaduto ieri sera quando i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fabriano hanno fermano il ragazzo poco prima dell'inizio del coprifuoco. Lui era a bordo di un mezzo di proprietà di un suo familiare e la poca lucidità ha fatto scattare il sospetto fra i militari.

L'alcool test, quindi, ha confermato che il giovane aveva un tasso alcolemico di molto superiore al consentito. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. In più, gli è stata anche ritirata la patente di guida. L'operazione si inserisce all'interno dei controlli svolti in città per il rispetto delle norme anti-pandemia e dunque divieto di assembramento, rispetto del coprifuoco, delle regole imposte ai pubblici esercizi e corretto uso della mascherina.