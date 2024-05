L'alcol test non lascia dubbi, il tasso alcolemico è circa 5 volte superiore al limite: automobilista nei guai

FALCONARA MARITTIMA – Lo hanno procedere lentamente, e frenare in maniera brusca nonostante l’assenza di altre macchine lungo la carreggiata. Le forze dell’ordine hanno così fermato nella giornata di ieri un 48enne italiano, che una volta sceso dall’abitacolo ha mostrato evidenti segni di alterazione psicofisica, che hanno portato gli agenti ad eseguire l’accertamento con l’alcol test. L’esame ha dato risconto positivo, con il tasso alcolemico rilevato pari a 2.31 gr/L, ovvero quasi cinque volte oltre il limite consentito. Per questo motivo è stato denunciato e gli è stata contestualmente ritirata la patente di guida.

In concomitanza con lo svolgimento di “Falcomics”, la polizia con la collaborazione delle altre forze dell’ordine ha effettuato controlli mirati all’interno del territorio cittadino, in prossimità della stazione ferroviaria, lungo via Bixio e in piazza Mazzini e Garibaldi, finalizzati anche a prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sono state 158 le persone identificate, di cui circa 94 i soggetti gravati da precedenti giudiziari e di polizia. I veicoli ispezionati sono stati complessivamente 43, oltre a diversi esercizi commerciali, senza alcuna irregolarità emersa. Con l’ausilio della squadra cinofili, sono stati sequestrati 4.5 gr di sostanza stupefacente ed arrestate due persone.