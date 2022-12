«C'è un'auto che sbanda e rischia di uscire di strada», il conducente è ubriaco e viene denunciato

FABRIANO - Guida ubriaco, rischia di uscire di strada e viene denunciato. E' quanto accaduto ieri sera in via Podesti dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un uomo, classe 66, residente a Fabriano, per guida in stato di ebrezza. I militari sono intervenuti verso le 21:00 a seguito della segnalazione di un'autovettura che stava sbandando pericolosamente nella zona.

Sul posto i militari hanno trovato una Nissan che effettivamente stava effettuando manovre irregolari. Il conducente è stato sottoposto all'etilometro ed il tasso rilevato è stato di 2 g/l, 4 volte oltre il limite consentito. Per lui è scattato il sequestro dell'auto con il ritiro della patente. Inoltre il 56enne è stato denunciato alla procura di Ancona.