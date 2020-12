Guida ubriaco tra le vie del centro storico, nei guai un 50enne

FABRIANO - Quando i carabinieri lo hanno fermato hanno subito notato che qualcosa non andava e per questo hanno effettuato il test alcolemico. Lui, un automobilista di 50 anni, aveva un tasso superiore al limite consentito e per questo è stato denunciato. A finire nei guai un 50enne fabrianese, sorpreso nel tardo pomeriggio di ieri mentre scorazzava con il suo veicolo tra le vie del centro storico. Un controllo dei militari ha evitato che causasse un incidente stradale e per l'automobilista è scattato anche il ritiro della patente di guida.