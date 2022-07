Sbanda, accelera e poi rallenta improvvisamente: alla guida dell'auto c'è un ragazzo ubriaco

ANCONA - Viaggiava ad andatura lenta ed incostante, visibilmente incapace di mantenere un'andatura regolare. Per questo un 28enne è stato fermato dalla polizia e sottoposto a test alcolemico. E' successo nella notte tra mercoledì e giovedì.

Gli agenti hanno verificato come il suo tasso fosse ben al di sopra dei limiti imposti dalla legge. Inoltre il 28enne si è reso protagonista di atteggiamenti provocatori, minacciosi ed offensivi nei confronti dei poliziotti. Per questo è stato denunciato e dovrà rispondere di guida in stato d'ebbrezza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre gli è stata ritirata la patente di guida.