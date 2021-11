Ubriachi alla guida, tre gli automobilisti nei guai: scattano le denunce

ANCONA - Sono tre gli automobilisti, tre i 28 ed i 39 anni, finiti nei guai dopo essere stati sorpresi alla guida in stato di ebrezza alcolica. I controlli sono stati effettuati nelle scorse ore da parte dei carabinieri della Compagnia di Ancona. Per loro è scattata la denuncia.

Il 39enne si trovava in piazza Cavour quando è stato fermato dai militari. Sottoposto a test alcolemico è risultato avere un tasso tre volte superiore al limite consentito. Gli altri due automobilisti, di 28 e 38 anni, sono stati controllati in due circostanze differenti in via Marconi e via De Gasperi. Entrambi hanno rifiutato di sottoporsi a test alcolemico ed uno di loro è anche arrivato a minacciare i carabinieri. Per questo dovrà anche rispondere di minaccia a Pubblico Ufficiale.