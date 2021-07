Tasso alcolemico sopra il limite: scattano patenti ritirate e denunce

Weekend di patenti ritiarate quello appena trascorso. Sabato allo svincolo della strada Statale 76 Fabriano Est un cittadino di origine albanese residente a Sassoferrato, 40enne, è stato fermato dai carabinieri fabrianesi e sottoposto all'alcol test alle tre di notte. E' emerso avere un tasso di 2 grammi di alcol per litro di sangue (il limite è 0,50). Per lui è scattata la denuncia, patente ritirata e mezzo sequestrato.

Sempre sabato, all'ora di cena, un 30enne fabrianese, in via Dante, è stato beccato guida della sua auto con un tasso alcolemico pari a 0,9 grammi per litro. E' stato denunciato. I carabinieri hanno ritirato la patente e affidato l'auto al legittimo proprietario. Alle 4 del mattino, invece, ai giardini Regina Margherita un 30enne fabrianese è stato sottoposto al controllo: aveva un tasso alcolemico tra 0.5 e 0.8: per lui ritiro della patente e multa da 543 euro.