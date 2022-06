Beve e poi si mette a guidare: l'automobilista va a zig zag ed è un pericolo

ANCONA - Guida a zig zag sulla via Flaminia dopo aver bevuto: denunciato un 45enne anconetano. È quanto accaduto ieri sera verso le undici. I militari della stazione di Collemarino che si trovavano in zona per un servizio di prevenzione sui reati di genere si sono accorti dell’auto che sbandava così sono intervenuti immediatamente. Hanno localizzato il veicolo, bloccandolo in condizioni di sicurezza dopo poche centinaia di metri.

Con i carabinieri del Norm lo hanno sottoposto all’ etilometro che si è attestato su 1.24 g/l di alcol nel sangue. Per il 45enne è scattato dunque l'immediato ritiro della patente: la sua condotta gli è costata pure una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.