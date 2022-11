Uno guida a fari spenti e a zig-zag, l’altro a velocità folle: via Marconi “autodromo” per ubriachi

ANCONA - Percorreva in auto via Marconi a fari spenti e con andatura irregolare. Quanto è bastato per far scattare il controllo da parte degli agenti delle volanti impegnati nel servizio di controllo. Denuncia, multa e decurtazione dei punti sulla patente per il 21enne italiano. I poliziotti, insospettiti dall’andatura irregolare, hanno seguito l’auto fino a via De Gasperi, dove è scattato l’effettivo controllo. Il ragazzo aveva un tasso alcolemico di 1,16 grammi per litro, mentre un secondo rilevamento segnava 1,40 g/L. Il giovane è quindi stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Sul posto è stato chiamato il padre del ragazzo, che lo ha infine accompagnato a casa.

Sempre in via Marconi, le volanti hanno fermato un’auto che viaggiava folle velocità. Alla guida, stavolta, c’era un 31enne tunisino risultato positivo all’alcol test con valori di 0.99 grammi per litro alla prima rilevazione e 0,93 g/L alla seconda. Anche lui è stato denunciato, multato e sottoposto alla decurtazione dei punti patente.

In via 1°Maggio, invece, un peruviano di 24 anni guidava l'auto della madre con la patente revocata. Per lui è scattata la sanzione e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi dopo il ritiro della carta di circolazione.