Sorpresa alla guida ubriaca, due mesi dopo viene fermata senza assicurazione: denunciata

ANCONA - I Carabinieri della compagnia di Ancona, coordinati dal Colonnello Cristian Carrozza, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per garantire ai cittadini del capoluogo dorico un “ferragosto” all’insegna della sicurezza. Durante uno di questi una donna peruviana, di 41 anni, è stata denunciata ed ora dovrà rispondere di sottrazione di cose sottoposte a sequestro e violazioni colpose di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro.

La 41enne infatti era stata fermata lo scorso mese di giugno mentre era alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. I militari la sanzionarono e le fecero scattare il sequestro del mezzo. Nelle scorse ore, mentre la donna si trovava in via 1° Maggio ad Ancona, i militari del Norm l'hanno sorpresa alla guida del suo veicolo che era anche sprovvisto di copertura assicurativa. Per questo è scattata la denuncia ed il mezzo è stato nuovamente sequestrato ed affidato ad una ditta per la successiva confisca.