Guida ubriaca, poi aggredisce gli agenti di polizia locale: denunciata

OSIMO - Guida ubriaca, poi minaccia gli agenti della polizia locale cercando di riprendersi con la forza la patente che le è appena stata ritirata. E’ accaduto ieri a Osimo,

L’auto procedeva a zig zag su via Marco Polo con manovre sconclusionate: frenate e accelerazioni senza motivo che hanno rischiato di provocare la collisione con altri veicoli. E’ stato un passante a notare tutto e informare una pattuglia della polizia locale di passaggio. Gli agenti hanno bloccato la vettura, alla guida c’era una donna ubriaca. Aveva il tasso alcolimetrico oltre cinque volte superiore al consentito. E’ scattato, inevitabilmente, il ritiro della patente e il sequestro del veicolo. Lei, appena realizzato che il veicolo gli sarebbe stato tolto dalla disponibilità, si è scagliata contro gli agenti prima con ingiurie e minacce e poi tentando di riprendersi con la forza almeno la patente. E’ stata anche denunciata per guida in stato d’ebbrezza grave, percosse, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.