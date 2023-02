OSTRA – Guidava in maniera sospetta così i carabinieri lo hanno fermato per un controllo. Il giovane, 23 anni, jesino, era ubriaco. Il controllo risale a ieri pomeriggio, ad Ostra. In auto sono stati trovati anche due grammi di hashish che sono stati sequestrati. Il 23enne è stato denunciato per la guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.