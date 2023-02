Guida in stato di ebbrezza, tre patenti ritirate nella notte

SENIGALLIA - Tre persone denunciate dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza alcolica, tutte controllate a Senigallia nel corso della notte. Uno di loro, un 20enne senigalliese, è stato controllato a bordo della sua Peugeot 207 e trovato positivo al test con l'etilometro. Aveva un tasso parti a 1,64 g/L. Per lui è scattata la denuncia e il sequetro del veicolo. Il secondo è un 22enne, sempre di Senigallia, controllato ialla guida di una 500L e anche lui trovato positivo. Aveva un tasso alcolemico di 1,11 g/L.

Infine è stato controllato un senigalliese di 45 anni, trovato sul lungomare mentre viaggiava a bordo di una Audi A4. Anche lui era positivo al test con etilometro, ma con un valore inferiore ai due giovani (0,90 g/L). A tutti è stata ritirata la patente.