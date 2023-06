Guidavano sotto effetto di alcol, patente ritirata a due ventenni

SENIGALLIA - Questa notte, durante i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno sorpreso due automobilisti che guidavano o sotto l’effetto di bevande alcoliche. Uno è un 21enne di Jesi che è stato controlatto in via podesti questa notte è aveva un tasso di 0,89 g/L. Per lui è scattata la denuncia con ritiro della patente. Il secondo è un 23enne di Castebellino che è stato controllato in via Garibaldi e aveva un tasso di 0,66 g/L. Per lui c è stata la sanzione amministrativa con sottrazione di punti e conseguente ritiro della patente.