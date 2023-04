Guidano in stato d'ebbrezza, uno ha appena preso la patente

SENIGALLIA - Multati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza un 20enne neopatentato e di un 38enne residenti a Castelleone e Corinaldo. Sono stati controllati mentre viaggiavano a bordo delle loro auto e avevano un tasso superiore a quello consentito (0,50g/L). Considerato che superavano di poco il valore limite, nei loro confronti è scattata una multa di 724 euro per il ventenne e 543 euro per il 38enne, oltre al ritiro della patente.

Inoltre è stato controllato un 41enne di Senigallia, trovato con un tasso superiore a 2 g/L. Anche a lui è stata ritirata la patente e sequestrata amministrativamente l’auto.