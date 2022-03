Fermato alla guida finge di essere il fratello, la sua patente era scaduta da 17 anni

ANCONA - Quando la polizia lo ha fermato lui, un anconetano di 48 anni, ha finto di essere suo fratello fornendo false generalità. Il motivo? La sua patente di guida era scaduta nel lontano 2005.

A bordo del mezzo, controllato in via Flaminia, c'erano anche altre due persone, di cui due gravate da precedenti in materia di stupefacenti. Al termine dell'identificazione l'anconetano è stato denunciato e sanzionato.