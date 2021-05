Passa con il rosso senza patente, ma davanti ai carabinieri: sequestro e maxi multa

I militari hanno quindi deciso di bloccare il 38enne per controllare i documenti, scoprendo che l’uomo non aveva mai conseguito la patente per il motociclo

ANCONA - Attraversa un incrocio in scooter nonostante il semaforo rosso e lo fa davanti a una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno quindi deciso di bloccare il 38enne per controllare i documenti, scoprendo che l’uomo non aveva mai conseguito la patente per il motociclo. Non solo: il mezzo era anche sprovvisto di copertura assicurativa. Il motorino è stato sequestrato e per il 38enne è scattata la sanzione di 8.500 euro.

Altre sanzioni sono state poi elevate nei confronti di tre automobilisti, pizzicati a viaggiare a velocità troppo sostenuta. Infine, sono stati sanzionati due giovani anconetani sorpresi in giro di notte senza giustificato motivo, in violazione del coprifuoco.