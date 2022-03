Multa da 6mila euro per aver guidato senza patente e assicurazione: giovane nei guai

FABRIANO - Controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fabriano. Il servizio è scattato ieri mattina e sono stati impiegati complessivamente 15 militari.

Due ragazzi, poco più che maggiorenni e residenti a Fabriano, alla vista del posto di blocco hanno gettato a terra un involucro che è stato notato dalla pattuglia in borghese. Una volta recuperato i militari hanno accertato che conteneva quasi un grammo di cocaina. I due, sono stati subito fermati e segnalati come assuntori di stupefacenti. Inoltre dai controlli è emerso che il motorino in loro possesso era sprovvisto assicurazione e il giovane alla guida non aveva il patentino per guidare lo scooter. Per questo il conducente è stato anche sanzionato. Per lui è scattata una multa da 866 euro per mancata copertura assicurativa e da 5.100 euro per essersi messo alla guida senza patentino.