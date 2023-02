In auto, ma senza patente: gli era stata ritirata per guida in stato d'ebbrezza

ANCONA - In auto lungo via Flavia, ma non aveva la patente necessaria perché gli era stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. Per il 24 enne è scattata la denuncia da parte della polizia. Era in macchina insieme a un coetaneo durante la scorsa notte e aveva a suo carico anche un divieto di accesso ai locali pubblici del centro per un anno. Il giovane era anche già conosciuto alle forze dell'ordine per stupefacenti e altri reati.