Fermato alla guida senza aver preso la patente, ci prova e presenta quella dell'amico

Non ha mai conseguito l’esame della patente eppure era alla guida di un’auto sabato pomeriggio a Corinaldo, dove è stato fermato dai carabinieri per un controllo. Lui, un 45enne di origini straniere, ci ha provato e ha consegnato ai militari la patente di un amico che era con lui. Così è stato denunciato, oltre per la guida senza patente, anche per sostituzione di persona e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

