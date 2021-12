Guida senza patente, lo fermano e lui prende a pugni i poliziotti: denunciato

JESI - Fermato per essere sottoposto ad identificazione, denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per guida senza patente. Protagonista uno straniero di circa 40 anni, già noto alla Polizia locale, che nel pomeriggio di ieri in via Setificio, intercettato alla guida di un ciclomotore pur non avendo la patente per condurlo, ha inveito contro gli agenti della Polizia locale che gli chiedevano di fornire i documenti, sferrando loro calci e pugni.

Supportati da una pattuglia in rinforzo, gli agenti sono riusciti a riportarlo alla calma. I due poliziotti feriti, accompagnati al pronto soccorso, sono stati poi dimessi con prognosi di 7 giorni. Lo straniero era stato intercettato dalla pattuglia, essendo un volto ormai noto alla Polizia locale perché sorpreso altre volte a guidare veicoli senza aver mai conseguito la relativa patente prevista. Dunque, nel vederlo muoversi nuovamente in sella al ciclomotore, è stato ovviamente subito fermato costituendo un pericolo per sé e per gli altri. Per l'uomo è scattata la denuncia.