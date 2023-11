Controlli sulle strade: trovato alla guida senza gli occhiali prescritti, scatta la multa

FABRIANO- Guida senza gli occhiali prescritti, scatta la multa. I carabinieri della Compagnia di Fabriano, insieme agli agenti della polizia locale, hanno effettuato dei controlli sulla strada che collega Fabriano a Sassoferrato avvalendosi dell’ausilio dell’apparecchio Targa System. In questi giorni sono stati fermati 12 veicoli e 12 automobilisti. Il bilancio è di una contravvenzione al Codice della strada per guida senza gli occhiali idonei, come prescritto nella patente. Le forze dell'ordine ricordano che la guida senza patente comporta una sanzione fino a 5.100 euro, senza assicurazione una multa da 866 euro, senza revisione 173 euro.

Inoltre, ieri, durante un controllo a Sassoferrato è stato notato un quarantenne del posto, già noto le forze dell'ordine, che camminava con fare sospetto e che alla vista dei militari della locale stazione ha allungato il passo. Perquisito, è stato trovato con addosso meno di un grammo di cocaina. Nella perquisizione domiciliare è stato sequestrato meno di un grammo di hashish. L’uomo è stato segnalato alla prefettura come assuntore.