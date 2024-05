Al volante con la patente sospesa, lo scoprono con la cocaina nascosta sotto al bracciolo del sedile

FABRIANO – Non avrebbe potuto circolare per via della patente sospesa a tempo indeterminato, ma le forze dell’ordine durante un normale servizio di pattuglia lo hanno intercettato e scoperto. Nella serata di sabato i carabinieri della compagnia di Fabriano hanno fermato un 30enne, con precedenti, mentre era alla guida della propria auto. Dai controlli è così emerso che non avrebbe potuto mettersi al volante, visto che la validità del suo documento di guida era stata interrotta.

I militari hanno però deciso di procedere con una perquisizione personale e del veicolo, e nascosti all’interno del vano del bracciolo tra i due sedili anteriori della macchina sono stati ritrovati tre involucri con dentro cocaina, per un totale di circa tre grammi complessivi di sostanza che è stata sequestrata. L’auto è stata sottoposta a tre mesi di fermo amministrativo, mentre al trentenne – oltre alla segnalazione come consumatore di droga – verrà notificata una multa che potrà variare dai 2 agli 8mila euro, ma il cui importo preciso sarà stabilito dalla Prefettura.