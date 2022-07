Guida con la patente revocata: scatta la multa da 5mila euro

SENIGALLIA - Nonostante le fosse stata revocata la petente da anni, gli agenti del Commissariato l'hanno trovata alla guida della sua utilitaria. Così una donna, senigalliese già nota alle forze di polizia, dopo aver tentato di fare marcia indietro per sfuggire ai controlli, è stata bloccata sulla Corinaldese e sanzionata per guida senza patente. Per lei è scattata una multa da 5mila euro applicando il fermo amministrativo del mezzo con la quale era stata fermata ed il ritiro della carta di circolazione.

Ma non è tutto. Durante un servizio di pattugliamento del territorio gli agenti hanno controllato un veicolo che da tempo risultava parcheggiato lungo una via della zona Saline. Effettuate le verifiche, è stato accertato che la vettura, da tempo, era priva di assicurazione nonostante fosse sulla pubblica via. Si è quindi proceduto a elevare la sanzione prevista dal codice della strada, pari a oltre 800 euro insieme al sequestro del mezzo.