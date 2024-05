Sorpreso al volante con la patente ritirata e positivo alla "coca": nei guai un 25enne

FABRIANO – Si era tranquillamente messo al volante della macchina sebbene gli fosse stata ritirata la patente. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del nucleo Radiomobile nel centro della città di Fabriano. Nell’ambito dei controlli effettuati, i militari nella notte hanno fermato l’auto con al volante un ragazzo di 25 anni, ma i successivi accertamenti hanno permesso di verificare che il documento di guida gli era già stata precedentemente ritirato.

I carabinieri lo hanno poi invitato a sottoporsi agli esami di primo livello al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, ed i risultati hanno evidenziato la positività alla cocaina. Per questo motivo, il 25enne è stato denunciato per guida con patente ritirata e denunciato, una seconda volta, per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato multato per oltre 4mila euro per circolazione con patente ritirata. Infine, l’automobile è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.