Al volante con la patente revocata ed una mazza da baseball a bordo: denunciato

JESI – È stato sorpreso da una pattuglia della Polizia locale alla guida con patente revocata e con una mazza da baseball: veicolo e oggetto contundente sono stati sottoposti l’uno a sequestro amministrativo, l’altra a sequestro penale, e il conducente denunciato.

Il fatto è avvenuto ieri in zona Porta Valle dove gli agenti della Polizia Locale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad una Lancia Y, condotta da uno jesino di 54 anni conosciuto in quanto già sanzionato per essere stato trovato alla guida senza patente, ed anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, con ammonimento orale da parte del Questore.

Il nervosismo dell’uomo al momento dei controlli ha spinto gli agenti a procedere ad un esame approfondito del veicolo, all’interno del quale è stata ritrovata una mazza da baseball di 74 centimetri. La mazza veniva pertanto sequestrata e l’uomo denunciato: dovrà rispondere di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ma anche per essere un soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale alla guida, con patente revocata, di un veicolo per il quale è scattata la confisca.