Guida senza patente sulla macchina priva di assicurazione, poi fugge all'alt: denunciato

Gli era stata revocata la patente e con l'auto senza assicurazione fugge all'alt degli agenti di polizia locale. Ieri è stato nuovamente denunciato l'uomo, già noto al Comando dei vigili di Jesi, per reiterata guida senza patente, mezzo sequestrato ai fini della confisca definitiva e multa. La patente gli era stata revocata diverso tempo fa e, qualche settimana dopo, a seguito di un ulteriore controllo, era stato denunciato all’autorità giudiziaria per reiterazione nella guida. In quell'occasione i vigili avevano sequestrato il veicolo. Non curante di quanto già accaduto, ieri l'uomo si è di nuovo messo al volante per poi essere ancora una volta fermato dalla polizia locale.



Sempre nell’ambito dei controlli di polizia stradale svolti dagli agenti, questa volta in abiti civili, con compiti repressivi per guida con telefono in mano o senza cinture di sicurezza, è stato fermato ieri mattina in via Setificio un mezzo condotto da una persona di origine straniera che esibiva una patente con timbro di autorità indiane. Dopo un primo controllo in strada e ulteriore approfondimento tramite la strumentazione recentemente acquistata dal Comando, sono emersi forti dubbi sull’autenticità del documento. Così la patente è stata posta sotto sequestro probatorio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per la perizia. Al conducente è stata contestata la violazione di guida senza patente con conseguente fermo amministrativo del veicolo.