Senza patente e con la droga in auto, si spaccia per il fratello: denunciato

Fermato a bordo della sua auto dai carabinieri della Tenenza di Falconara fornisce leper tentare di sfuggire al controllo. I militari, insospettiti e riconoscendo l'uomo già noto alle forze dell'ordine, hanno approfondito i controlli scoprendo che in realtà la patente gli era stata revocata due anni prima. L'uomo, residente a Falconara, è stato deninciato in stato di libertà dai carabinieri della Tenenza di Falconara.

I militari hanno perquisito il quarantenne trovandolo in possesso di 6 grammi di marijuana divisa in tre piccole dosi. Così hanno approfondito i controlli con una perquisizione domiciliare. In camera da letto aveva allestito, all'interno di un grosso armadio, una vera e propria serra con tanto di ventilatore e lampade. All'interno vi erano 18 piante di marijuana. Inoltre hanno scoperto altri 9 grammi di semini ancora da impiantare. Tutto il materiale è stato sequestrato e il mezzo su cui viaggiava confiscato. Per l'uomo, recidivo, è scattata la denuncia per guida senza patente e per detenzione illecita di sostante stupefacenti. Ignaro di tutto, invece, il fratello che non abita con lui da tempo.