Guida di notte ubriaca e in contromano: denunciata una 48enne

Guida in contromano completamente ubriaca. Una 48enne di orgine polacca è stata denunciata ieri pomeriggio dai Carabinieri di Falconara per guida in stato di ebbrezza. La donna si trovava a bordo della sua fiat Panda quando ha imboccato in senso opporto via Marconi. Sono intervenuti i militari che l'hanno bloccata e sottoposta ad alcol test. L’esito è stato impietoso: tasso alcolemico pari a 1.71 g/l, patente ritirata e veicolo sottoposto a sequestro.

Controlli anche nel capoluogo dorico: i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 25enne kosovaro mentre pedalava in bicicletta di notte in via Marconi. Quando le forze dell'ordine lo hanno fermato lui non è stato in grado di giustificare il legittimo possesso della bici su cui viaggiava. Il sospetto dei carabinieri era che quel mezzo fosse stato rubato poco prima nelle vie limitrofe. Inoltre, da un ulteriore controllo, è emerso che il ragazzo aveva danneggiato alcune auto in sosta poco prima sempre su quella strada a causa del suo stato alterato dall'alcol. Così è stato portato in caserma e in via della Montagnola è denunciato per furto e danneggiamento. Per lui è scattata anche la sanzione perché sorpreso a circolare dopo le 22.