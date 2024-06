Alla guida ubriachi, uno di loro si rifiuta di farsi l'alcoltest: patenti ritirate e denunce

FABRIANO- Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, mentre un terzo automobilista ha una rimediato una doppia denuncia per aver rifiutato di sottoporsi all’alcol test e all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. Notte di controlli quella di ieri per i carabinieri del Radiomobile di Fabriano. In zona Borgo, un 40enne era alla guida con un tasso alcolemico due volte oltre il limite consentito. Per l’uomo sono scattati il ritiro della patente e la denuncia, mentre l’auto è stata affidata. Stessa sorte per un ventenne fermato in zona Regina Margherita. Con un etilometro sopra lo 0,9, il giovane è stato denunciato, la patente ritirata e l’auto affidata. Infine, sempre in zona Borgo, un trentenne non ha voluto sottoporsi ai controlli per uso di alcol e droga. Per lui una doppia denuncia: la prima per aver rifiutato l’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, la seconda per il rifiuto dell’accertamento per testare la presenza di alcol. La patente del trentenne è stata ritirata e l’auto affidata.