Alla guida dopo aver bevuto: multa e ritiro della patente per un 21enne

Un 21enne umbro guida con un tasso di alcol nel sangue superiore al limite consentito e un 31enne del posto viene scoperto a fumare una canna: sono finite nei guai due persone la sera dell'8 dicembre. Il ragazzo di 21 anni è stato fermato dai carabinieri del Norm a bordo della sua auto all'ingresso di Fabriano, poco dopo essere uscito dallo svincolo della Ss 76 (Fabriano est). Sottoposto ad alcol test è risultato avere un tasso compreso tra lo 0,8 e 1 grammo per litro di alcol nel sangue. Per lui è scattato quindi il ritiro della patente e la multa. L'auto è stata affidata ad una sua persona di fiducia.

Sempre di notte, a Sassoferrato, un 31enne del posto è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Fermato in centro per un controllo e, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale farcita di hashish. I controlli dei carabinieri di Fabriano sono stati svolti sia in borghese che in uniforme speciale per le vie del centro storico. I militari hanno pattugliato le vie del centro a bordo della nuova Fiat Giulia in dotazione alla Compagnia.