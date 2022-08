Uno guida ubriaco, l'altro non ha mai conseguito la patente: notte di controlli e sanzioni

FABRIANO - Guidava l'auto in stato di ebbrezza, denunciato dai carabinieri del Norm di Fabriano. E' successo nel week end ed è solo uno degli esiti dei controlli effettuati dai militari. L'uomo, 35enne fabrianese, è stato fermato in via Dante. L’alcol test ha dato un valore oltre 0,8 grammi su litro, quasi il doppio rispetto a quanto contente la legge.

I militari hanno anche denunciato un 40enne extracomunitario, residente a Fabriano. L’uomo, fermato nella periferia della città, durante un posto di blocco è stato trovato alla guida di un’utilitaria con patente falsa. Non aveva mai conseguito in Italia l’esame per ottenere quella patente ed è stato denunciato per falsità di materiale. In totale, tra sabato e domenica sono state controllate 15 autovetture e 29 persone.