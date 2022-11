Moto non assicurata e senza revisione, lui con patente scaduta, alcol oltre il consentito e hashish al seguito

FABRIANO - In occasione della festività di Tutti i Santi, i carabinieri della Compagnia di Fabriano, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio con sei militari del Norm oltra al personale delle varie Stazioni.

Un 30enne campano e residente in città, di 34 anni, era in sella alla sua moto quando è stato fermato. Dal controllo è emerso che il mezzo era privo di assicurazione (sanzione da 867 euro), senza revisione (sanzione da 346 euro)e lui viaggiava con la patente sospesa (multa compresa tra 2.046 euro e 8.186 euro). Dalla perquisizione personale sono stati rinvenuti oltre un grammo e mezzo di hashish. L'uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. Non solo, l'alcol test ha dato un valore sopra 1 grammo su litro. E' stato, quindi, anche denunciato per guida in stato di ebbrezza. Moto sequestrata.

E' stata ritirata la patente a un 30enne asiatico, residente a Fabriano, che aveva un tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0.8 grammi su litro. Elevata anche la sanzione amministrativa e la segnalazione alla prefettura. Per un 20enne, anche lui nato nel continente asiatico e residente in città, è scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza: controllato a Fabriano Ovest, aveva un tasso alcolemico sopra 1 g/l. Per lui è stato disposto anche il ritiro della patente e l'auto è stata affidata al proprietario. Nei pressi della stazione, invece, un 30enne, nato in America, residente fuori provincia, è stato sorpreso con 3 grammi di hashish in auto. E' stato segnalato come assuntore.