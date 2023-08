Guida dopo aver bevuto, esce di strada e l'auto si ribalta: denunciata una donna

SENIGALLIA - Fuori strada con la macchina, l'auto si ribalta. La donna, 55enne di Trecastelli, era alla guida aveva un tasso alcolemico di 1,66 grammi per litro. E' stata denunciata per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. Patente sequestrata ritirata e auto sequestrata.