Guide in stato di ebbrezza e auto senza assicurazioni, fioccano denunce e sequestri

JESI - Fine settimana di controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi. Cinque persone denunciate in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol (il tasso alcolemico riscontrato superava, infatti, la soglia di 0,8 g/l), una violazione amministrativa per lo stesso motivo ma con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 e di sei patenti di guida ritirate.

In particolare, a Serra de’ Conti, un 42enne è stato sorpreso alla guida di autovettura, tra l’altro sprovvista di copertura assicurativa, in stato di ebbrezza. Patente ritirata e sequestro amministrativo dell’autovettura.

Nella notte del 14 gennaio, a Jesi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni di Chiaravalle e Staffolo hanno sorpreso, sempre in stato di ebbrezza, un 30enne, un 28enne, due 27enni e un 21enne alla guida delle rispettive autovetture. Anche in questo caso è scattato il ritiro delle patenti di guida.