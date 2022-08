Week end "allegro" al volante: guida pericolosa e troppo alcol, patenti ritirate e denunce

SENIGALLIA - Week end alcolico per diversi automobilisti "pizzicati" dai carabinieri. I carabinieri della compagnia di Senigallia hanno multato ieri pomeriggio un 20enne che guidava la sua Fiat 500 a velocità sostenuta sul lungomare.

Nella notte invece sono stati denunciati due automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Il primo è stato controllato poco prima di mezzanotte in via Fiorini, mentre viaggiava a bordo di una Fiat Punto. Era un uomo residente in provincia di ancona, classe 59, che è stato sottoposto a test con etilometro ed è risultato positivo con tasso 0,90 grammi per litro. Il secondo era un 24enne, sempre residente in provincia di Ancona, alla guida di una Golf, notato dai carabinieri a causa della condotta di guida pericolosa. Anche lui sottoposto a test con etilometro, è risultato positivo con un tasso di 1,87 grammi per litro. Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Anconca, con ritiro della patente di guida.