Al volante dopo aver bevuto: scattano due denunce

FABRIANO - Un 30enne di Fabriano residente a Sassoferrato è stato denunciato dai carabinieri di Genga per guida in stato di ebbrezza. Aveva l'etilometro oltre 2 g/l. Per lui anche patente ritirata, sanzione e auto affidata a persona di fiducia.

Un 25enne di origine albanese e residente a Fabriano aveva un tasso alcolemico sopra 1 g/l: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata, sanzione e auto affidata al proprietario. Sempre nelle vie del centro è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti un giovane 27enne, del posto, che passeggiava con oltre due grammi di marijuana in tasca. Sempre sabato notte sono state elevate cinque contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.