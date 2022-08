Ubriachi alla guida e senza cintura, raffica di sanzioni e denunce e Ferragosto

Nel corso del week-end di Ferragosto sono stati numerosi i servizi svolti dai Carabinieri della Compagnia di Ancona. I militari hanno sanzionato alcuni automobilisti per l'uso del telefono cellulare in auto e guida senza cintura. Inoltre, sono state denunciate tre persone per guida in stato di ebbrezza.

Il primo soggetto, anconetano classe ’85, è stato sorpresa in via Marconi, intorno alle ore 23. L'uomo è risultato positivo all’accertamento alcolemico con tasso pari a 1,20 g/l. La seconda, anconetana classe ’79 è stata, invece, controllata in via Giordano Bruno dai Carabinieri del radiomobile che, alla vista della ragazza, si sono subito insospettiti in quanto esternava palesemente tutte le sintomatologie di abuso di bevande alcoliche. Difatti, il successivo accertamento ha permesso di accertare un tasso alcolemico pari a 2,15 g/l. Infine, un signore originario di Jesi, classe ’77, controllato sulla SS16 Adriatica, ha drasticamente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti e per lui è immediatamente scattata la denuncia e il ritiro della patente.