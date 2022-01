Beve e si mette alla guida: denunciata una donna di 32 anni

Beve e si mette alla guida: denunciata una 32enne controllata dai carabinieri la scorsa notte lungo la via Flaminia. La donna era visibilmente alterata e così i militari hanno deciso di procedere con l'alcol test. L'esito è stato impietoso: tasso pari a 1.49 g/l e patente ritirata.

Ma non è tutto. I militari ieri pomeriggio hanno multato e chiuso per cinque giorni lavorativi un locale in città. Il dipendente, infatti, era srovvisto di Green pass e di mascherina.