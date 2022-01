Si mette alla guida dopo aver bevuto ed esce fuori strada: 25enne denunciato

Beve, si mette alla guida ed esce fuori strada. E' accaduto nel weekend quando un 25enne, originario del Marocco e residente ad Ancona, è uscito dalla carreggiata lungo la Strada Statale 76, all'altezza del comune di Genga. Il giovane era diretto in Umbria. Regione che non avrebbe mai raggiunto quella sera. Per fortuna è uscito illeso dall'incidente e ha atteso l'arrivo dei soccorsi.

I carabinieri di Fabriano, una volta raggiunto, lo hanno sottoposto ad alcol test che ha dato esito positivo con un valore superiore a 1 grammo su litro, oltre il doppio di quanto consentito. E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e i militari hanno disposto nei suoi confronti il ritiro della patente e il sequestro dell'automobile.