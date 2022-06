Patente presa in Iraq e scaduta dal 2019, guida in città con a bordo una bimba di 6 anni: automobilista nei guai

ANCONA - Durante un posto di blocco in via Marconi, gli agenti di polizia hanno fermato ed identificato un cittadino iracheno, residente in Italia da meno di un anno, alla guida della sua auto con la patente scaduta. E' successo questa mattina.

L'uomo l'aveva conseguita nel suo Paese d'origine ed era scaduta dal 2019, quindi da ben tre anni. Inoltre l'iracheno stava trasportando una bambina di 6 anni, priva di qualsiasi sicurezza. Per lui è scattata la multa ed il ritiro della patente.