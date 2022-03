Porte aperte ai profughi ucraini, il sindaco: «Chi può offrire ospitalità si faccia avanti»

FALCONARA - Per accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina il Sindaco Stefania Signorini chiede la collaborazione dei cittadini. «Solidarietà è dare concretezza alle parole e ai sentimenti - dichiara il sindaco di Falconara, impegnata in queste ore, insieme agli uffici comunali, nella messa a punto del programma di accoglienza ed ospitalità. Apriamo le porte ai profughi di guerra nel nostro piccolo abbiamo la possibilità di ospitare i profughi in fuga dalla loro terra. Sono certa che qui troveranno la serenità e la pace di cui hanno bisogno per superare questa dolorosa pagina di vita, possiamo offrire ospitalità, e il calore delle nostre famiglie». L’appello del Sindaco «è rivolto a tutti i cittadini falconaresi che vogliono mettere a disposizione un’abitazione o offrirsi per l’ospitalità in famiglia con particolare riguardo a donne, bambini, anziani, soggetti fragili e nuclei familiari».

Quanti fossero interessati a offrire ospitalità, su base volontaria, ai cittadini provenienti dall’Ucraina nell’attesa di una loro sistemazione definitiva possono contattare la Segreteria del Sindaco ai seguenti recapiti 071 9177222/274 o i Servizi Sociali del Comune ai numeri 071 9177572/834 o tramite email all’indirizzo mail. A breve sarà disponibile anche un Iban dedicato al sostegno dei profughi in permanenza e in accoglienza. Tutte le tipologie di accoglienza saranno autorizzate e amministrate tramite la Prefettura.