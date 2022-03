Guasto al quadro elettrico, 4 strade rimangono senza luce: ecco dove

JESI - Per un problema sulla linea di pubblica illuminazione dovuto ad un sovraccarico della rete di distribuzione, si è registrato un guasto che ha coinvolto tutti i corpi lampada a al led collegati al quadro elettrico di via De Gasperi a Jesi. I punti luce interessati sono 60. Jesi Servizi si è immediatamente attivata per risolvere la questione, reperire il materiale e risolvere la criticità nel più breve tempo possibile. Per qualche giorno quattro vie risulteranno sprovviste di illuminazione: si tratta, oltre che di via De Gasperi, di via De Nicola, via Ugo La Malfa e va Libero Leonardi.