Guardia medica di viale della Vittoria: dopo la caduta di alcuni cornicioni spostato il nuovo accesso

ANCONA - Si informa che il nuovo ingresso per il servizio della guardia medica in centro di viale della Vittoria n.8, è stato spostato in via Piave 10.

Lo spostamento è dovuto alla interdizione dell’accesso in Viale della Vittoria a causa della caduta di alcuni detriti dal cornicione, caduta che sui è verificata ieri sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la squadra reperibilità del magazzino comunale che hanno provveduto a transennare l’accesso di Viale della Vittoria 8 e ad istallare cartelli informativi.