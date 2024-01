Guarda medica chiama il 118 per far portare la paziente in ospedale, i parenti l’aggrediscono: «Deve curarla a casa»

FILOTTRANO - Non si fidava a lasciare la paziente a casa, con una tachicardia sospetta e una malattia degenerativa in peggioramento. Per esercitare il suo lavoro di dottore una guardia medica è stata aggredita dai parenti di un'anziana che aveva appena visitato a domicilio. «La deve curare qui», avrebbero preteso i figli. Il professionista, un maceratese di 60 anni, che presta servizio per conto della sanità regionale pubblica nella postazione di Filottrano, è stato ferito ad una spalla ed ha subito la rottura di un strumento medico di lavoro perché voleva chiamare il 118 e far portare la paziente in ospedale. La vicenda risale al 16 febbraio del 2020 ma è trapelata solo ora che i due aggressori, si tratta di un fratello e una sorella, del posto, i figli della malata soccorsa, sono finiti a processo in tribunale, ad Ancona, per lesioni aggravate.

Questa mattina, davanti al giudice Matteo Di Battista, ha testimoniato la guardia medica, parte civile nel procedimento con l’avvocato Francesco Scaloni. Il dottore ha raccontato come quella sera, alle 21, un parente dell’anziana era arrivato in ambulatorio chiedendogli di andare a casa sua per visitare la donna, malata di Alzheimer. L’anziana presentava un aggravamento dello stato confusionale e aveva una tachicardia che meritava approfondimenti clinici da fare in ospedale. La guardia medica era andata nell’abitazione e constatata la gravità del quadro clinico, voleva chiamare il 118 per far arrivare una ambulanza e far portare la malata in ospedale ma i figli della donna, una 53enne e un 63enne, si sono opposti. Volevano che il dottore curasse sul posto la madre. A quel punto il medico ha minacciato di chiamare i carabinieri. I due fratelli lo hanno sbattuto fuori casa lanciandogli la borsa da lavoro, del peso di 8 chili, addosso. Lo hanno ferito ad una spalla, riportando una prognosi lieve, e rotto uno otoscopio. Gli imputati, che respingono le accuse, sono difesi dall’avvocato Flavio Barigelletti. Prossima udienza il 4 aprile.