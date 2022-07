Guardia di Finanza, De Gasperis lascia: nuovo comandante per la compagnia di Falconara

FALCONARA - Il capitano Martino Marzocca è il nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Falconara Marittima, in sostituzione del capitano Matteo De Gasperis, che assumerà un nuovo incarico operativo al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. De Gasperis, nei quattro proficui anni di servizio prestati a Falconara, ha diretto numerose indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, nel settore dell’evasione e delle frodi fiscali e nell’ambito del contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il neo Comandante, 28enne originario di Bari, ha frequentato l’Accademia del Corpo dal 2013 al 2018, conseguendo la laurea in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e, successivamente, quella in Giurisprudenza. Al termine del corso è stato assegnato alla Compagnia di Scafati (Salerno), quale Comandante dei “baschi verdi”. Al termine dell’esperienza campana, prima di arrivare nelle Marche, il Capitano Marzocca ha svolto per due anni le funzioni di Ufficiale istruttore presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila.

La Compagnia di Falconara Marittima svolge attività operativa di polizia economico-finanziaria nei confronti di aziende industriali e commerciali nonché liberi professionisti, che si trovano a Falconara Marittima, Camerata Picena, Chiaravalle e Montemarciano. Il Reparto è impegnato anche in compiti di vigilanza e contrasto ai traffici illeciti nell’Aeroporto Internazionale di Ancona, presso la Raffineria Api di Falconara Marittima e presso la Manifattura Tabacchi di Chiaravalle. Il Comandante Provinciale di Ancona, generale Claudio Bolognese, ha augurato un buon lavoro a entrambi gli ufficiali.