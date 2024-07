Si arrampicano su una gru alta 20 metri per un "selfie estremo", intervengono polizia e vigili del fuoco

SENIGALLIA – La chiamano “Extreme selfie”, pratica che in rete vede persone, alcune giovanissime, mettere a repentaglio la propria vita per scattarsi una foto in situazioni di pericolo, al punto che i ricercatori sono arrivati a coniare il termine “selficidi” proprio per identificare quegli autoscatti che, causa imprudenza, hanno avuto come epilogo una tragedia. L’ultimo caso risale all’altra notte, quando i poliziotti della squadra volante del commissariato di Polizia di Senigallia sono intervenuti dopo la segnalazione di una residente che aveva visto due ragazzi arrampicarsi su una gru alta oltre 20 metri, sul lungomare di Senigallia, per “immortalare” dall’alto la loro impresa.



Una volta intervenuti, gli agenti hanno subito contattato una squadra dei vigili del fuoco per riscontrare se effettivamente i ragazzi fossero arrivato lassù in cima. Confermata la loro presenza sulla sommità della gru, hanno invitato i due a non muoversi, dicendo che sarebbero stati aiutati a scendere con l’ausilio dei pompieri. I giovani, entrambi da poco maggiorenni, hanno così deciso di scendere sotto il controllo costante del personale giunto sul posto, riuscendo a tornare a terra incolumi. Resta al vaglio la posizione dei due ragazzi per procedere ad eventuali denunce.