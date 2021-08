Scivola lungo il sentiero e si ferisce: scattano i soccorsi per la turista

Un'escursionista è scivolata lungo un sentiero nella zona di San Vittore di Genga - gola di Frasassi. É accaduto ieri e ad essere coinvolta è stata una sessante di Monteporzio. Durante l'escursione, la donna è scivolata fuori sentiero procurandosi alcune lievi lesioni ad una gamba.

L’Sos è partito dai familiari presenti e dalla Centrale Operativa sono state allertate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico di Ancona. In poco tempo sul posto è giunto un soccorritore che si trovava a lavoro in un parco poco distante, che ha subito provveduto a stabilizzare la malcapitata in attesa dell'arrivo della squadra insieme ad un medico del 118. I tecnici del Soccorso Alpino hanno quindi recuperato la donna lungo la ripida scarpata e l'hanno accompagnata fino all'ambulanza.